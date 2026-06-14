Atelier de pratique en famille — Écrire la ville en images avec Zabou Carrière Maison Européenne de la Photographie Paris samedi 20 juin 2026.

À l’occasion de l’exposition La photographie en toutes lettres, cet atelier invite parents et enfants à partir à la découverte des mots qui habitent l’espace urbain.

Au fil d’une promenade photographique autour de la MEP, nous explorerons les rues à la recherche d’inscriptions, de slogans, de noms de commerces, d’affiches ou de messages visibles sur les murs, les enseignes, les vitrines et les panneaux.

Cette collecte d’images sera l’occasion d’expérimenter différentes approches photographiques tout en se familiarisant avec des notions de cadrage, de lumière, de point de vue et de composition. En observant la manière dont les mots apparaissent dans la ville, les participant·es découvriront également comment le texte dialogue avec son environnement visuel.

À l’issue de cette exploration, chacun·e contribuera à une création collective en sélectionnant des photographies de mots ou de fragments de phrases. Les images recueillies seront ensuite assemblées sous la forme d’un polyptyque permettant de composer une courte phrase, révélant de nouvelles associations de sens et de nouvelles lectures de l’espace urbain.

Cet atelier propose ainsi une expérience créative où photographie, langage et regard se rencontrent. En famille, les participant·es seront invité·es à réfléchir à la place des mots dans notre quotidien et à la façon dont ils façonnent notre perception de la ville.

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Zabou Carrière

Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre (Bruxelles), dans l’atelier de Gilbert Fastenaekens, Zabou Carrière s’est d’abord tournée vers la photographie de presse avant de développer des projets personnels. Son travail mêle approche documentaire et regard intimiste.

Sur le terrain, elle photographie, rencontre et observe. Figures humaines et paysages constituent la matière première de ses images. À l’atelier, elle prolonge ce geste en recomposant, assemblant et écrivant. La notion de frontière traverse son travail, non comme une limite à franchir mais comme un lieu d’instabilité où les contraires coexistent. Un livre de portraits « Fils de… » est paru aux éditions Trans Photographic Press. Son webdocumentaire « Trnopolje, un été oublié », co-réalisé avec Taina Tervonen, explore la mémoire des camps et la Bosnie d’après-guerre. Elle a également participé à l’œuvre collective de création de vitraux réalisée pour le millénaire de la cathédrale de Strasbourg, aux côtés de Véronique Ellena.

Les Ateliers de pratique permettent de partager en famille la découverte d’une technique ou d’une approche photographique. Accompagné·es par l’artiste photographe Zabou Carrière, laissez votre créativité s’exprimer !

Le samedi 20 juin 2026

de 14h30 à 17h30

payant

Adulte : 30 euros

Enfant : 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T14:30:00+02:00_2026-06-20T17:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/atelier-de-pratique-en-famille-ecrire-la-ville-en-images-avec-zabou-carriere/



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