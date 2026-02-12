Atelier de reliure secrète Belge L’Échoppée Belle Pontivy

Pontivy

Atelier de reliure secrète Belge

L’Échoppée Belle 34 rue Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le monde de la reliure et offrez-vous une après-midi de création magique !

Façonnez vous-même une structure articulée dont l’ouverture et la flexibilité vous épatera. Idéales pour les amoureux de l’aquarelle, du dessin et de l’écriture, ce carnet s’ouvre complètement à plat. Il vous permet une prise en main facile pour des notes ainsi que de peindre et croquer sans table, tout en restant confortable. Laissez-vous surprendre et venez découvrir tous ces secrets.

Dimensions de l’ouvrage terminé 14×20 cm, 112 pages, papier bouffant 120gr ou 56 pages, papier aquarelle Canson 300gr mixte (coton et cellulose)

Adultes et adolescents à partir de 12 ans, accompagné utilisation d’outils tranchants et pointus. Débutants bienvenus. Matériel fourni. .

L’Échoppée Belle 34 rue Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de reliure secrète Belge Pontivy a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté