Atelier de reliure secrète Belge L’Échoppée Belle Pontivy
Atelier de reliure secrète Belge L’Échoppée Belle Pontivy samedi 19 septembre 2026.
Pontivy
Atelier de reliure secrète Belge
L’Échoppée Belle 34 rue Lourmel Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le monde de la reliure et offrez-vous une après-midi de création magique !
Façonnez vous-même une structure articulée dont l’ouverture et la flexibilité vous épatera. Idéales pour les amoureux de l’aquarelle, du dessin et de l’écriture, ce carnet s’ouvre complètement à plat. Il vous permet une prise en main facile pour des notes ainsi que de peindre et croquer sans table, tout en restant confortable. Laissez-vous surprendre et venez découvrir tous ces secrets.
Dimensions de l’ouvrage terminé 14×20 cm, 112 pages, papier bouffant 120gr ou 56 pages, papier aquarelle Canson 300gr mixte (coton et cellulose)
Adultes et adolescents à partir de 12 ans, accompagné utilisation d’outils tranchants et pointus. Débutants bienvenus. Matériel fourni. .
L’Échoppée Belle 34 rue Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77
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English :
L’événement Atelier de reliure secrète Belge Pontivy a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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