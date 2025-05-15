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Atelier de remise en selle, salle de la maillette, locminé, Locminé

Atelier de remise en selle, salle de la maillette, locminé, Locminé lundi 11 mai 2026.

Lieu : salle de la maillette, locminé

Adresse : Locminé

Ville : 56500 Locminé

Département : Morbihan

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Atelier de remise en selle Lundi 11 mai, 14h30 salle de la maillette, locminé Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T14:30:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-11T14:30:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00

salle de la maillette, locminé Locminé Locminé 56500 Morbihan Bretagne
avec circuit d’essai de vélos à assistance électrique

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