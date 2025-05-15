Atelier de remise en selle, salle de la maillette, locminé, Locminé

Atelier de remise en selle Lundi 11 mai, 14h30 salle de la maillette, locminé Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T14:30:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-11T14:30:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00

salle de la maillette, locminé Locminé Locminé 56500 Morbihan Bretagne

avec circuit d’essai de vélos à assistance électrique