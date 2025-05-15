Locminé

Fête de la Bretagne !

Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-14

10 jours pour fêter la Bretagne sous toutes ses formes !

La Fête de la Bretagne permet chaque année aux Bretons et aux amis de la Bretagne de se retrouver pour danser, chanter, faire la fête et célébrer leur région dans toutes ses singularités.

À travers une programmation éclectique mais accessible, ces 10 jours de fête vous proposent un concentré de Bretagne, autour de la création, du partage et surtout de la convivialité.

Née de la volonté de la Région de réunir toute la diversité de la culture bretonne sous une même bannière, ce rendez-vous unique rassemble tous les ans plusieurs centaines de milliers de personnes, en Bretagne, en France et dans le monde. .

Locminé 56500 Morbihan Bretagne

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L’événement Fête de la Bretagne ! Locminé a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE