Locminé

Projection et présentation du projet des chants collectés par les collecteurs

place Anne de Bretagne Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20 21:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Des membres de l’association bignanaise des Kanerion Bro Boïo (chanteurs du Pays Boïo), dans le cadre de leur projet d’un CD regroupant 600 chants collectés depuis 40 ans avec 44 interprètes différents, viennent partager et expliquer leurs démarches de collectages, de mémoire du patrimoine musical local, au travers de vidéos, d’un diaporama, d’échanges ainsi qu’une présentation du site internet de Dastum. Venez à leur rencontre et échanger avec eux ! Dans le cadre de la Fête de la Bretagne. En partenariat avec les associations Kanerion Bro Boïo et Dastum. Entrée libre. .

place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

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English :

L’événement Projection et présentation du projet des chants collectés par les collecteurs Locminé a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE