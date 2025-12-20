Piaf Moustaki par les Polysons de Rhuys Locminé
Salle de la Maillette Locminé Morbihan
Un bal surprenant où se mêleront chansons, danses et intrigues. Les 40 participants interprèteront des chansons de Piaf et Moustaki. Une buvette sera organisée. Billetterie https://www.helloasso.com/associations/les-poly-sons-de-rhuys. A 15h et à 20h30, 15€ plein tarif, 8 € tarif réduit. .
Salle de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 51 40 36 40
L’événement Piaf Moustaki par les Polysons de Rhuys Locminé a été mis à jour le 2025-12-18 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE