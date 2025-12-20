Piaf Moustaki par les Polysons de Rhuys Locminé

Piaf Moustaki par les Polysons de Rhuys

Salle de la Maillette Locminé Morbihan

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Un bal surprenant où se mêleront chansons, danses et intrigues. Les 40 participants interprèteront des chansons de Piaf et Moustaki. Une buvette sera organisée. Billetterie https://www.helloasso.com/associations/les-poly-sons-de-rhuys. A 15h et à 20h30, 15€ plein tarif, 8 € tarif réduit. .

Salle de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 51 40 36 40

