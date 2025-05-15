UTL Locminé, le Nil, fleuve africain Locminé

UTL Locminé, le Nil, fleuve africain

Espace de la Maillette Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Par Damien Surget, professeur de géographie. Depuis le lac Victoria jusqu’à son delta, le Nil traverse des milieux très différents. La croissance démographique actuelle menace les écosystèmes du fleuve et les équilibres géopolitiques. Réservé aux adhérents UTL, adhésion 30 € par an. A 14h30. .

Espace de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 08 43 55 44

