Locminé

Exposition sur les chants collectés depuis 40 ans du pays de Locminé

place Anne de Bretagne Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-05

Après plusieurs années de travail des membres de l’association bignanaise des Kanerion Bro Boïo (chanteurs du Pays Boïo), le projet d’un CD regroupant une sélection des chants collectés depuis 40 ans devient enfin réalité.

Ce double CD a été réalisé en partenariat avec l’association Dastum www.dastum.bzh

Un long travail de recherche a été nécessaire pour l’écriture du livret. Toute cette matière a été valorisée dans une exposition.

Les panneaux racontent l’histoire du Bro Boïo (Pays Boïo) à travers différents thèmes comme la danse, la musique, le costume, la géographie…En partenariat avec les associations Kanerion Bro Boïo et Dastum. Dans le cadre de la Fête de la Bretagne. Entrée libre. .

place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition sur les chants collectés depuis 40 ans du pays de Locminé Locminé a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE