Exposition sur les chants collectés depuis 40 ans du pays de Locminé Locminé
Exposition sur les chants collectés depuis 40 ans du pays de Locminé Locminé mardi 5 mai 2026.
Locminé
Exposition sur les chants collectés depuis 40 ans du pays de Locminé
place Anne de Bretagne Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-05-05
Après plusieurs années de travail des membres de l’association bignanaise des Kanerion Bro Boïo (chanteurs du Pays Boïo), le projet d’un CD regroupant une sélection des chants collectés depuis 40 ans devient enfin réalité.
Ce double CD a été réalisé en partenariat avec l’association Dastum www.dastum.bzh
Un long travail de recherche a été nécessaire pour l’écriture du livret. Toute cette matière a été valorisée dans une exposition.
Les panneaux racontent l’histoire du Bro Boïo (Pays Boïo) à travers différents thèmes comme la danse, la musique, le costume, la géographie…En partenariat avec les associations Kanerion Bro Boïo et Dastum. Dans le cadre de la Fête de la Bretagne. Entrée libre. .
place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition sur les chants collectés depuis 40 ans du pays de Locminé Locminé a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
À voir aussi à Locminé (Morbihan)
- Piaf Moustaki par les Polysons de Rhuys Locminé 25 avril 2026
- UTL Locminé, le Nil, fleuve africain Locminé 5 mai 2026
- Atelier de remise en selle, salle de la maillette, locminé, Locminé 11 mai 2026
- Fest-noz Locminé 16 mai 2026
- Trophée Centre Morbihan Locminé 29 mai 2026