Locminé

Fest-noz

Salle de la Maillette, rue des Vénètes Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Avec Sonerien Du, Carré Manchot, Fag+. A partir de 20h. Organisé par Baud Locminé Handball. 10€ l’entrée à partir de 12 ans. .

Salle de la Maillette, rue des Vénètes Locminé 56500 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fest-noz Locminé a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE