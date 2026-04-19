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Fest-noz Locminé

Fest-noz Locminé samedi 16 mai 2026.

Adresse : Salle de la Maillette, rue des Vénètes

Ville : 56500 Locminé

Département : Morbihan

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Locminé

Fest-noz

Salle de la Maillette, rue des Vénètes Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Avec Sonerien Du, Carré Manchot, Fag+. A partir de 20h. Organisé par Baud Locminé Handball. 10€ l’entrée à partir de 12 ans.   .

Salle de la Maillette, rue des Vénètes Locminé 56500 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Fest-noz Locminé a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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