Atelier de réparation Repair Café Médiathèque Intercommunale Montélimar

Atelier de réparation Repair Café

Médiathèque Intercommunale 16 avenue Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 13:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Ne jetez plus ! Réparez ! Venez réparer vous-même vos objets défectueux avec l’aide des bénévoles du Fablab Convergences 26.

.

Médiathèque Intercommunale 16 avenue Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Don’t throw away! Fix it! Come and repair your own faulty items with the help of Convergences 26 Fablab volunteers.

