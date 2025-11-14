Atelier de réparation Repair Café Médiathèque Intercommunale Montélimar
Médiathèque Intercommunale 16 avenue Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 13:00:00
2026-04-25
Ne jetez plus ! Réparez ! Venez réparer vous-même vos objets défectueux avec l’aide des bénévoles du Fablab Convergences 26.
Médiathèque Intercommunale 16 avenue Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
Don’t throw away! Fix it! Come and repair your own faulty items with the help of Convergences 26 Fablab volunteers.
