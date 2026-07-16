Atelier de restauration préventive, Archives départementales du Gard, Nîmes

Informations pratiques

Atelier de restauration préventive Samedi 19 septembre, 10h00 Archives départementales du Gard Gard

Gratuit. Sur inscription. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Animé par le restaurateur des Archives, cet atelier vous permettra de mieux comprendre les techniques et les gestes mis en œuvre pour protéger les documents anciens contre les effets du temps, de la manipulation et des conditions de conservation. Une occasion privilégiée d’explorer un savoir-faire méconnu, essentiel à la transmission de notre mémoire collective.

Une rencontre enrichissante pour tous les curieux du patrimoine et des métiers de la conservation.

Archives départementales du Gard 365 Rue du Forez, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Marronniers Gard Occitanie 0466050510 http://archives.gard.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 05 05 19 »}] Parking pour les visiteurs gratuit.

Atelier de conservation préventive : Venez découvrir le travail du restaurateur des Archives autour d’un atelier de démonstration.

©Archives départementales du Gard