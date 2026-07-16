Atelier de sculpture sur pierre, Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Atelier de sculpture sur pierre Dimanche 20 septembre, 14h00 Abbaye des Prémontrés Meurthe-et-Moselle

47€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’artiste meusienne Angélique Jung initie adultes et enfants dès 9 ans à la pratique de la sculpture sur pierre. Durant cet atelier de 3h, les participants apprendront à dompter le calcaire en plein air dans la galerie du bord de l’eau et à sculpter un bas-relief dans la pierre de Savonnières. Résistante et facile à tailler, cette pierre extraite en Meuse a essentiellement été utilisée à la Renaissance comme en témoigne le patrimoine architectural de Bar-le-Duc. À la fin cet atelier, vos durs efforts seront récompensés par une petite pause sucrée !

Est incluse la visite libre du monument historique, de ses jardins et de l’exposition en cours dédiée aux céramistes et sculpteurs nancéiens Joseph et Pierre Mougin.

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 81 10 32 http://www.abbaye-premontres.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.abbaye-premontres.com/evenements/atelier-de-sculpture-sur-pierre-2026/ »}] L’Abbaye des Prémontrés, monument historique du XVIIIe siècle, est considérée comme l’un des plus beaux exemples d’architecture monastique de Lorraine. Édifiée de 1705 à 1735, l’abbaye est riche d’une histoire longue et mouvementée. Autrefois monastère des chanoines de l’ordre des Prémontrés jusqu’à la Révolution française, puis Petit Séminaire diocésain au XIXe siècle, elle devient hôpital civil dès 1912, puis militaire pendant les deux Guerres mondiales.

En septembre 1944, l’édifice est lourdement touché par les bombardements et laissé à l’état de ruine pendant près de 20 ans. Grâce à l’engagement de quelques fervents défenseurs du patrimoine, le monument est sauvé de la destruction et restauré en totalité dès la fin des années 1950. La seule partie n’ayant pas été touchée, le chœur, a fait l’objet d’un important chantier de restauration de 2014 à 2019, redonnant vie à un somptueux décor baroque.

Depuis 1964, l’abbaye est entièrement gérée par une association loi 1901 (à but non lucratif), qui lui donne un nouveau souffle en la transformant en centre culturel, aujourd’hui fréquenté par près de 90 000 visiteurs par an. Tout au long de l’année, l’Abbaye des Prémontrés présente une programmation culturelle riche et variée, mêlant expositions d’art, théâtre, conférences, événements thématiques et rencontres gastronomiques. Deux parkings gratuits sont disponibles à l’avant et à l’arrière du monument, à proximité du centre-ville et de la gare de Pont-à-Mousson. Le site est accessible depuis l’A31.

L’artiste meusienne Angélique Jung initie adultes et enfants dès 9 ans à la pratique de la sculpture sur pierre. Durant cet atelier de 3h, les participants apprendront à dompter le calcaire en plein…

Natasha Miclot