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Atelier de sophrologie Montmerle-sur-Saône

Atelier de sophrologie Montmerle-sur-Saône dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Pêle-Mêle Café

Ville : 01090 Montmerle-sur-Saône

Département : Ain

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:50:00

Tarif :

Montmerle-sur-Saône

Atelier de sophrologie

Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:50:00
fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Gestion du stress avec la pratique de le sophrologie avec Muriel Favre ou Corrine Masson, sophrologues.
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Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   association.imaginaction@gmail.com

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English :

Stress management through sophrology with Muriel Favre or Corrine Masson, sophrologists.

L’événement Atelier de sophrologie Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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