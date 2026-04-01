Montmerle-sur-Saône

Atelier de sophrologie

Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:50:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Gestion du stress avec la pratique de le sophrologie avec Muriel Favre ou Corrine Masson, sophrologues.

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Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes association.imaginaction@gmail.com

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English :

Stress management through sophrology with Muriel Favre or Corrine Masson, sophrologists.

L’événement Atelier de sophrologie Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre