Atelier de sophrologie Séance découverte Centre Arkonect Tarbes
Atelier de sophrologie Séance découverte Centre Arkonect Tarbes samedi 16 mai 2026.
Tarbes
Atelier de sophrologie Séance découverte
Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16 11:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Sylvie LEUCA thérapeute, enseignante, conférencière vous propose de participer à cette séance découverte de sophrologie.
Apprendre à se connaître est le premier des soins
Jean de La Fontaine
Méthode thérapeutique permettant de retrouver un équilibre physique, mental et émotionnel.
Les rencontres ont lieu en petit groupe.
La pratique est au coeur de la séance.
Inscription obligatoire le plus tôt possible
Matériel à prévoir un tapis de sol, de l’eau, de quoi écrire, un plaid
.
Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sylvie LEUCA therapist, teacher and lecturer invites you to take part in this sophrology discovery session.
Learning to know oneself is the first of care
Jean de La Fontaine
A therapeutic method for regaining physical, mental and emotional balance.
Meetings take place in small groups.
Practice is at the heart of the session.
Early registration required
Materials to bring: floor mat, water, writing materials, plaid
L’événement Atelier de sophrologie Séance découverte Tarbes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Tarbes|CDT65
À voir aussi à Tarbes (Hautes-Pyrénées)
- Braderie Sports Loisirs d’été TARBES Tarbes 15 mai 2026
- Football Tournoi TPF Nathan Bernard TARBES Tarbes 16 mai 2026
- Atelier Les mystères de l’amour TARBES Tarbes 16 mai 2026
- Théâtre La parade de Mister Auguste TARBES Tarbes 17 mai 2026
- The Royal Opera La flûte enchantée au cinéma TARBES Tarbes 18 mai 2026