Atelier de sophrologie Séance découverte Centre Arkonect Tarbes

Tarbes

Atelier de sophrologie Séance découverte

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-05-16 11:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Sylvie LEUCA thérapeute, enseignante, conférencière vous propose de participer à cette séance découverte de sophrologie.

Apprendre à se connaître est le premier des soins

Jean de La Fontaine

Méthode thérapeutique permettant de retrouver un équilibre physique, mental et émotionnel.

Les rencontres ont lieu en petit groupe.

La pratique est au coeur de la séance.

Inscription obligatoire le plus tôt possible

Matériel à prévoir un tapis de sol, de l’eau, de quoi écrire, un plaid

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Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63

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English :

Sylvie LEUCA therapist, teacher and lecturer invites you to take part in this sophrology discovery session.

Learning to know oneself is the first of care

Jean de La Fontaine

A therapeutic method for regaining physical, mental and emotional balance.

Meetings take place in small groups.

Practice is at the heart of the session.

Early registration required

Materials to bring: floor mat, water, writing materials, plaid

L’événement Atelier de sophrologie Séance découverte Tarbes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Tarbes|CDT65