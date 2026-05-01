Atelier Les mystères de l’amour TARBES Tarbes
Atelier Les mystères de l’amour TARBES Tarbes samedi 16 mai 2026.
Tarbes
Atelier Les mystères de l’amour
TARBES 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:30:00
fin : 2026-05-16 20:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Sylvie LEUCA Thérapeute, enseignante et conférencière vous propose de participer à cet atelier Connaissance de soi .
Thème Les mystères de l’amour
Découvrir le fonctionnement des différentes formes d’amour (physique, psychique, émotionnel, spirituel) et les impacts de ces états dans nos vies, nos relations, notre évolution.
Cette rencontre est suivie d’une collation et du verre de l’amitié.
Bonne ambiance et convivialité assurées.
Inscription nécessaire 72h avant Places limitées
.
TARBES 6 rue des Gargousses Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63
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English :
Sylvie LEUCA Therapist, teacher and lecturer invites you to take part in this Self-knowledge workshop.
Theme: The mysteries of love
Discover how the different forms of love work (physical, psychic, emotional, spiritual) and the impact of these states on our lives, our relationships and our evolution.
This meeting is followed by a snack and a glass of friendship.
A good atmosphere and conviviality guaranteed.
Registration required 72 hours in advance Places limited
L’événement Atelier Les mystères de l’amour Tarbes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Tarbes|CDT65
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