Atelier Les mystères de l’amour TARBES Tarbes

Tarbes

Atelier Les mystères de l’amour

TARBES 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:30:00

fin : 2026-05-16 20:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Sylvie LEUCA Thérapeute, enseignante et conférencière vous propose de participer à cet atelier Connaissance de soi .

Thème Les mystères de l’amour

Découvrir le fonctionnement des différentes formes d’amour (physique, psychique, émotionnel, spirituel) et les impacts de ces états dans nos vies, nos relations, notre évolution.

Cette rencontre est suivie d’une collation et du verre de l’amitié.

Bonne ambiance et convivialité assurées.

Inscription nécessaire 72h avant Places limitées

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TARBES 6 rue des Gargousses Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63

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English :

Sylvie LEUCA Therapist, teacher and lecturer invites you to take part in this Self-knowledge workshop.

Theme: The mysteries of love

Discover how the different forms of love work (physical, psychic, emotional, spiritual) and the impact of these states on our lives, our relationships and our evolution.

This meeting is followed by a snack and a glass of friendship.

A good atmosphere and conviviality guaranteed.

Registration required 72 hours in advance Places limited

L’événement Atelier Les mystères de l’amour Tarbes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Tarbes|CDT65