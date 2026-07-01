Atelier de tetragravure La Soulane Jézeau

Informations pratiques

Jézeau

Atelier de tetragravure

La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Atelier de Linogravure

Adultes et enfants de 10 ans

Limité à 10 participants

Tarif 50 €

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La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 70 34 71 30 contact@carolinelc.com

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English :

Linocut Workshop

Adults and children under 10

Limited to 10 participants

Cost: 50 ?

L’événement Atelier de tetragravure Jézeau a été mis à jour le 2026-07-01 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65