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AGENDA · Jézeau

Atelier de tetragravure La Soulane Jézeau

dimanche 19 juillet 2026 · La Soulane · Jézeau

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
La Soulane
Adresse
JEZEAU
Ville
65240 Jézeau
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Jézeau

Atelier de tetragravure

La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Atelier de Linogravure
Adultes et enfants de 10 ans
Limité à 10 participants
Tarif 50 €
  .

La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 70 34 71 30  contact@carolinelc.com

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English :

Linocut Workshop
Adults and children under 10
Limited to 10 participants
Cost: 50 ?

L’événement Atelier de tetragravure Jézeau a été mis à jour le 2026-07-01 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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