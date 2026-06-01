Atelier de tissage participatif, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau

Atelier de tissage participatif Samedi 6 juin, 10h00, 13h30 Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée Seine-et-Marne

Gratuit et sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art