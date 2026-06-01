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Atelier de tissage participatif, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau

Atelier de tissage participatif, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau

Atelier de tissage participatif, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.

Lieu : Château de Fontainebleau - salle de la Belle Cheminée

Adresse : Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Gratuit et sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Atelier de tissage participatif Samedi 6 juin, 10h00, 13h30 Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée Seine-et-Marne

Gratuit et sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art

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