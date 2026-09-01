Atelier de yoga trauma-informé Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS

samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement · PARIS

Informations pratiques

Proposé par l’association The Witches’ Society, cet atelier de yoga permet de découvrir, en petit groupe, une pratique du yoga axée sur l’écoute de son corps, l’absence de performance physique, et la recherche du bien-être.

Il se déroule en non-mixité, pour les femmes et minorités de genre.

Durant cet atelier, les participant·es sont libres de participer ou non, d’adapter les propositions de postures, faire des pauses, et de quitter la salle sans se justifier.

Cet atelier de yoga est animé par une professeure de yoga certifiée & psychologue, et s’inscrit dans une démarche de soin psycho-corporel.

Le samedi 19 septembre 2026

de 12h30 à 13h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T15:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T16:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T12:30:00+02:00_2026-09-19T13:45:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 31 rue Bobillot 75013 PARIS

https://thewitchessociety.fr



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