Atelier de yoga trauma-informé Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
Proposé par l’association The Witches’ Society, cet atelier de yoga permet de découvrir, en petit groupe, une pratique du yoga axée sur l’écoute de son corps, l’absence de performance physique, et la recherche du bien-être.
Il se déroule en non-mixité, pour les femmes et minorités de genre.
Durant cet atelier, les participant·es sont libres de participer ou non, d’adapter les propositions de postures, faire des pauses, et de quitter la salle sans se justifier.
Cet atelier de yoga est animé par une professeure de yoga certifiée & psychologue, et s’inscrit dans une démarche de soin psycho-corporel.
Le samedi 19 septembre 2026
de 12h30 à 13h45
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T15:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T16:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T12:30:00+02:00_2026-09-19T13:45:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 31 rue Bobillot 75013 PARIS
https://thewitchessociety.fr
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