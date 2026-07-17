Atelier d’échecs, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
samedi 5 septembre 2026 · Bibliothèque Bordeaux-Lac · Bordeaux
Informations pratiques
Atelier d’échecs 5 septembre – 12 décembre, certains samedis Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T14:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T17:00:00+01:00
Vous aimez jouer aux échecs ? Ou bien vous n’avez jamais osé franchir le pas ?
Les ateliers du samedi, proposés par Gérard Monange à la bibliothèque Bordeaux-Lac, vous tendent les bras.
A partir de 6 ans, sur inscription auprès des bibliothécaires.
Reprise des ateliers à partir du samedi5 septembre.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Atelier d’échecs participatif et intergénérationnel
© Bibliothèques de Bordeaux
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