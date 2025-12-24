Atelier décor sur porcelaine Amulette chargée en énergie, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Atelier décor sur porcelaine Amulette chargée en énergie

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées

Inspirez-vous de l’exposition Les Énergies de la terre et ses objets porteurs d’énergie, puis décorez en atelier pédagogique votre propre amulette en porcelaine. Entre énergie du corps et énergie émotionnelle, offrez à votre mini-objet une dimension protectrice, voire magique ! .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

