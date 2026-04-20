ImproFiesta Maestro Espace Noriac Limoges
ImproFiesta Maestro Espace Noriac Limoges mardi 12 mai 2026.
Limoges
ImproFiesta Maestro
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Dans le cadre du festival d’improvisation théâtrale, venez assistez à la compétition Maestro. Tout au long d’un spectacle fait de scènes aussi variées qu’imprévisibles, deux metteurs en scène proposent des situations et des contraintes aux douze improvisateurs. À chaque scène, les joueurs tentent ensemble de remporter la meilleure note, attribuée par vous, le public !
Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 26 09 23
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English :
L’événement ImproFiesta Maestro Limoges a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole
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