ImproFiesta Maestro Espace Noriac Limoges

Limoges

ImproFiesta Maestro

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Dans le cadre du festival d’improvisation théâtrale, venez assistez à la compétition Maestro. Tout au long d’un spectacle fait de scènes aussi variées qu’imprévisibles, deux metteurs en scène proposent des situations et des contraintes aux douze improvisateurs. À chaque scène, les joueurs tentent ensemble de remporter la meilleure note, attribuée par vous, le public !

Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 26 09 23

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English :

L’événement ImproFiesta Maestro Limoges a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole