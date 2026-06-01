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Atelier découpage collage, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

Atelier découpage collage, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

Atelier découpage collage, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont

Adresse : Place de l'Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Atelier découpage collage Jeudi 4 juin, 15h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T15:30:00+02:00 – 2026-06-04T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T15:30:00+02:00 – 2026-06-04T17:30:00+02:00

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Atelier découpage/collage avec le MUSBA : en rapport avec les expos en cours et/ou thématiques Atelier arts

@ M. Lespinasse

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