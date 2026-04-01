Atelier découverte de la céramique Villaines-les-Rochers
Atelier découverte de la céramique Villaines-les-Rochers jeudi 23 avril 2026.
Villaines-les-Rochers
Atelier découverte de la céramique
7 Place de la Mairie Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 15:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Atelier découverte de la céramique
Les jeudis 23 et 30 avril de 14h à 15h30
Venez créer de vos propres mains clochette, coupelle, bougeoir-oiseau, photophore… avec des matières locales (terre de Langeais).
Votre objet sera emporté le jour même ou cuit et mis à disposition sous 3 semaines.
Atelier découverte de la céramique
Les jeudis 23 et 30 avril de 14h à 15h30
Venez créer de vos propres mains clochette, coupelle, bougeoir-oiseau, photophore… avec des matières locales (terre de Langeais).
Votre objet sera emporté le jour même ou cuit et mis à disposition sous 3 semaines. Prévoir éventuellement un tablier et un torchon.
Cet atelier sera animé par Anne François, céramiste.
Tarif adulte: 18€
Enfant à partir de 4 ans. 18 .
7 Place de la Mairie Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 04 01 16 55 mairie@villaines-les-rochers.fr
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English :
Ceramics discovery workshop
Thursdays, April 23 and 30, 2 3:30 pm
Come and create your own bell, dish, bird candlestick, candle jar… using local materials (Langeais clay).
Your object will be taken away the same day, or baked and made available within 3 weeks.
L’événement Atelier découverte de la céramique Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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