Entre osier et troglos Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Entre osier et troglos A pieds

Entre osier et troglos 37190 Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 9600.0 Tarif :

Village situé au cœur d’un paysage vallonné, Villaines-les-Rochers se caractérise par la présence marquée d’habitations

troglodytiques qui côtoient les maisons typiques de Touraine, agrémentées de jardins fleuris et de haies en osier.

L’osier est omniprésent à Villaines.

http://villaineslesrochers.unblog.fr/

English : Between wickerwork and troglosses

Villaines-les-Rochers is a village in the heart of a hilly landscape

villaines-les-Rochers is characterized by the presence of troglodytic dwellings alongside typical Touraine houses, embellished by flower gardens and wicker hedges.

Wicker is omnipresent in Villaines.

Deutsch : Zwischen Korbgeflecht und Troglossen

Villaines-les-Rochers liegt inmitten einer hügeligen Landschaft und zeichnet sich durch die ausgeprägte Präsenz von Höhlenwohnungen aus

höhlenwohnungen, die neben den typischen Häusern der Touraine stehen und mit Blumengärten und Weidenhecken geschmückt sind.

Die Weide ist in Villaines allgegenwär

Italiano :

Villaines-les-Rochers è un villaggio nel cuore di un paesaggio collinare, caratterizzato dalla presenza di abitazioni trogloditiche

abitazioni trogloditiche accanto alle tipiche case della Touraine, con giardini fioriti e siepi di vimini.

Il vimini è onnipresente a Villaines.

Español : Entre cestería y troglosas

Villaines-les-Rochers es un pueblo situado en el corazón de un paisaje de colinas, caracterizado por la presencia de viviendas trogloditas

viviendas trogloditas junto a casas típicas de Touraine, con jardines de flores y setos de mimbre.

El mimbre está omnipresente en Villaines.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire