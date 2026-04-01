Atelier découverte de la céramique Villaines-les-Rochers
Atelier découverte de la céramique Villaines-les-Rochers jeudi 30 avril 2026.
Villaines-les-Rochers
Atelier découverte de la céramique
7 Place de la Mairie Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 14:00:00
fin : 2026-04-30 15:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Atelier découverte de la céramique
Le jeudi 30 avril de 14h à 15h30
Venez créer de vos propres mains clochette, coupelle, bougeoir-oiseau, photophore… avec des matières locales (terre de Langeais).
Votre objet sera emporté le jour même ou cuit et mis à disposition sous 3 semaines.
Atelier découverte de la céramique
Le jeudi 30 avril de 14h à 15h30
Venez créer de vos propres mains clochette, coupelle, bougeoir-oiseau, photophore… avec des matières locales (terre de Langeais).
Votre objet sera emporté le jour même ou cuit et mis à disposition sous 3 semaines. Prévoir éventuellement un tablier et un torchon.
Cet atelier sera animé par Anne François, céramiste.
Tarif adulte: 18€
Enfant à partir de 4 ans. 18 .
7 Place de la Mairie Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 04 01 16 55 mairie@villaines-les-rochers.fr
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English :
Ceramics discovery workshop
Thursday, April 30, 2 pm to 3:30 pm
Come and create with your own hands a bell, a dish, a bird candle holder, a candle jar… using local materials (Langeais clay).
Your object will be taken away the same day, or fired and made available within 3 weeks.
L’événement Atelier découverte de la céramique Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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