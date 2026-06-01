Atelier découverte de la céramologie, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais
Atelier découverte de la céramologie, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais samedi 13 juin 2026.
Atelier découverte de la céramologie 13 et 14 juin Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00
Avis aux curieux et aux mains a(r)giles ! Plongez dans l’univers de la céramologie : l’étude des céramiques. En vous essayant au tri de tessons et au remontage, vous comprendrez tout de cette discipline archéologique.
Atelier mis en place par le Service régional de l’archéologie (DRAC Bretagne).
Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien 43 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne
Avis aux curieux et aux mains a(r)giles ! Plongez dans l’univers de la céramologie : l’étude des céramiques. En vous essayant au tri de tessons et au remontage, vous comprendrez tout de cette mis en…
© Inrap
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