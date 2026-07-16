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Atelier « Découverte de la potérie », Atelier Keramik Jensen, Saint-Germain-en-Laye

samedi 19 septembre 2026 · Atelier Keramik Jensen · Saint-Germain-en-Laye

Atelier « Découverte de la potérie », Atelier Keramik Jensen, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Atelier Keramik Jensen
Adresse
Place Jehan Alain 78100 Saint-Germain-en-Laye
Ville
78100 Saint-Germain-en-Laye
Département
Yvelines

Atelier « Découverte de la potérie » Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Atelier Keramik Jensen Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Comprendre les gestes du tournage – démonstration
Le tournage poterie fait appel à un tour de potier, un appareil rotatif qui facilite la création de formes symétriques, généralement arrondies. C’est un enchaînement de gestes précis que l’on va vous montrer lors de cette démonstration d’une durée de 30 minutes.

Atelier Keramik Jensen Place Jehan Alain 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France
Atelier « Comprendre les gestes du tournage »

© Keramik Jensen

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