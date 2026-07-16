Atelier « Découverte de la potérie », Atelier Keramik Jensen, Saint-Germain-en-Laye
samedi 19 septembre 2026 · Atelier Keramik Jensen · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Atelier « Découverte de la potérie » Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Atelier Keramik Jensen Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Comprendre les gestes du tournage – démonstration
Le tournage poterie fait appel à un tour de potier, un appareil rotatif qui facilite la création de formes symétriques, généralement arrondies. C’est un enchaînement de gestes précis que l’on va vous montrer lors de cette démonstration d’une durée de 30 minutes.
Atelier Keramik Jensen Place Jehan Alain 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France
Atelier « Comprendre les gestes du tournage »
© Keramik Jensen
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