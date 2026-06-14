Atelier découverte de l’aquarelle Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS mardi 16 juin 2026.

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Accessible à tous, sans prérequis artistique, cet atelier vous invite à découvrir les techniques de base de l’aquarelle dans une ambiance bienveillante et conviviale. Guidés pas à pas, les participants explorent les couleurs, les formes et les jeux de transparence tout en profitant des bienfaits de la création artistique. Inspirée des approches de l’art-thérapie, cette activité permet de stimuler l’imagination, de réduire le stress et de prendre un temps pour soi. Un moment de découverte, de partage et de relaxation proposé par l’association Libr’art.

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Offrez-vous une parenthèse créative et apaisante avec notre atelier découverte de l’aquarelle. Proposé par l’association Libr’art, cet atelier s’inspire des principes de l’art-thérapie pour favoriser la détente, l’expression de soi et le bien-être à travers la peinture.

Le mardi 16 juin 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit

Par mail à marina.boudenot@gmail.com

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-16T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-16T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-16T14:30:00+02:00_2026-06-16T16:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



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