Atelier découverte des premières méthodes de photo-impression, Archives départementales du Val-de-Marne, Créteil

Informations pratiques

Atelier découverte des premières méthodes de photo-impression 19 et 20 septembre Archives départementales du Val-de-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cet atelier vous propose d’expérimenter concrètement le principe de la photographie (réaction chimique, photosensibilité, contact, négatif, révélation) en réalisant un cyanotype

Découverte des herbiers et de leur vocation, présentation des archives d’herbier conservées et des premières techniques de photo-impression

A partir de 8 ans

Archives départementales du Val-de-Marne 10 Rue des Archives, 94000 Créteil, France Créteil 94000 Brèche- Croix des Mèches – Haye aux Moines- Lévrière-Préfecture Val-de-Marne Île-de-France +33156714560 https://archives.valdemarne.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@valdemarne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0156714560 »}] Installées au cœur du Nouveau Créteil dans un bâtiment patrimonial représentatif de l’architecture des années 1970, les Archives conservent et valorisent l’histoire et la mémoire du territoire. Dans les silos conçus par l’agence Badani /Roux-Dorlut, plus de 25 0000 références, 15 000 ouvrages, plusieurs milliers d’affiches, de photographies, de films… accessibles dans la salle de lecture, sur le site internet et par les expositions, ateliers, rencontres et spectacles organisés tout au long de l’année. M° 8 Créteil-Préfecture Bus 117, 181, 281, 308, 317

Atelier « découverte des premières méthodes de photo-impression »

©CecileDeOliviera