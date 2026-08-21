Petite Casbah, Cinémas du palais, Armand-Badéyan, Créteil

Informations pratiques

Petite Casbah Samedi 12 septembre, 14h00 Cinémas du palais, Armand-Badéyan Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T15:24:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T15:24:00+02:00

Cinémas du palais, Armand-Badéyan 40, allee Parmentier, Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France https://www.cdp-palais.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0193#showmovie?id=GIW1R »}]

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