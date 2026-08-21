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Salvation, Cinémas du palais, Armand-Badéyan, Créteil

jeudi 27 août 2026 · Cinémas du palais, Armand-Badéyan · Créteil

Salvation, Cinémas du palais, Armand-Badéyan, Créteil

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Cinémas du palais, Armand-Badéyan
Adresse
40, allee Parmentier, Créteil
Ville
94000 Créteil
Département
Val-de-Marne

Salvation Jeudi 27 août, 20h15 Cinémas du palais, Armand-Badéyan Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T20:15:00+02:00 – 2026-08-27T22:15:00+02:00
Fin : 2026-08-27T20:15:00+02:00 – 2026-08-27T22:15:00+02:00

Cinémas du palais, Armand-Badéyan 40, allee Parmentier, Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France https://www.cdp-palais.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0193#showmovie?id=1DJN2 »}]
Avant-première – Deux villages turcs, l’un à flanc de montagne, l’autre dans la plaine. Quand les habitants du bas, exilés, décident de revenir sur leurs terres, des conflits ancestraux ressurgisse…

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