Les Survivants du Che, Cinémas du palais, Armand-Badéyan, Créteil
samedi 12 septembre 2026 · Cinémas du palais, Armand-Badéyan · Créteil
Informations pratiques
Les Survivants du Che Samedi 12 septembre, 20h15 Cinémas du palais, Armand-Badéyan Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T20:15:00+02:00 – 2026-09-12T21:49:00+02:00
Fin : 2026-09-12T20:15:00+02:00 – 2026-09-12T21:49:00+02:00
Cinémas du palais, Armand-Badéyan 40, allee Parmentier, Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France https://www.cdp-palais.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0193#showmovie?id=JIU7J »}]
Ciné-rencontre – Depuis la victoire de la Révolution cubaine en 1959, trois guérilleros ont juré allégeance à Che Guevara et le suivent dans son combat pour exporter la révolution. En 1967, après l… Cinémas du palais Armand-Badéyan
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