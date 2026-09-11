Atelier découverte du modelage de la terre, Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle · Paris
Informations pratiques
Atelier découverte du modelage de la terre 19 et 20 septembre Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle Paris
Gratuit sur inscription. 10 places maximum. Ouverture des inscriptions aux ateliers le 2 septembre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Initiez-vous au modelage de la terre et découvrez les gestes essentiels de la sculpture. En écho à l’exposition Patrice Alexandre en dialogue avec François Pompon, cet atelier invite petits et grands à façonner leur propre animal en s’inspirant des formes simples et expressives du bestiaire des deux artistes.
Atelier de 3h.
Pour tous publics à partir de 10 ans.
Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle 38 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Paris Île-de-France 01.40.79.36.24 http://bibliotheques.mnhn.fr [{« type »: « link », « value »: « http://eventbrite.fr »}] Il s’agit de la Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle Accès par les métros 7 et 5, bus 24, 57, 61, 63, 67 et 89
Atelier modelage
Libre de droit
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