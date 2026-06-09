Atelier découverte du travail du cuir Pontivy
Atelier découverte du travail du cuir Pontivy samedi 27 juin 2026.
Pontivy
Atelier découverte du travail du cuir
34 rue de Lourmel Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Créez votre porte monnaie en cuir ! vous aimez le cuir et vous avez envie de le travailler …. Rejoignez moi pour un moment d’échange et de création lors de notre prochain Atelier d ‘initiation au travail du cuir. Pendant cet atelier de 2h15 vous serez guidé(e) pas à pas dans la fabrication de votre porte monnaie. Choisissez votre cuir et découvrez les techniques artisanales, l’assemblage, la couture sellier, faire la pose de boutons pression, et les finitions . Apprivoisez les outils du maroquinier mis à disposition tel qu’une alène et une pince sellier en toute sécurité et repartez avec un porte monnaie entièrement fabriqué par vos soins ! Accessible aux débutants. .
34 rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77
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English :
L’événement Atelier découverte du travail du cuir Pontivy a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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