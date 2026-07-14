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Atelier découverte du vitrail fusing Atelier de vitrail Couleurs et Lumières Mâcon

samedi 19 septembre 2026 · Atelier de vitrail Couleurs et Lumières · Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Atelier de vitrail Couleurs et Lumières
Adresse
26 rue Beau Site
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
80 80 80 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

Atelier découverte du vitrail fusing

Atelier de vitrail Couleurs et Lumières 26 rue Beau Site Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-12-29

Fusing verre fusionné à 830 degrés réalisation d’une pièce de 20 cm X 20 cm (tous âges).
Choix des morceaux de verre de couleur dans des bacs de verres avec des morceaux de différentes tailles déjà découpés.
Création libre, atelier ludique.
Chaque atelier ne sera confirmé qu’avec un minimum de 2 personnes inscrites.   .

Atelier de vitrail Couleurs et Lumières 26 rue Beau Site Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 74 96 42  cma.thivent59@orange.fr

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English : Atelier découverte du vitrail fusing

L’événement Atelier découverte du vitrail fusing Mâcon a été mis à jour le 2026-07-09 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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