Atelier découverte du vitrail fusing Atelier de vitrail Couleurs et Lumières Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Atelier de vitrail Couleurs et Lumières · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Atelier découverte du vitrail fusing
Atelier de vitrail Couleurs et Lumières 26 rue Beau Site Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-12-29
Fusing verre fusionné à 830 degrés réalisation d’une pièce de 20 cm X 20 cm (tous âges).
Choix des morceaux de verre de couleur dans des bacs de verres avec des morceaux de différentes tailles déjà découpés.
Création libre, atelier ludique.
Chaque atelier ne sera confirmé qu’avec un minimum de 2 personnes inscrites. .
Atelier de vitrail Couleurs et Lumières 26 rue Beau Site Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 74 96 42 cma.thivent59@orange.fr
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English : Atelier découverte du vitrail fusing
L’événement Atelier découverte du vitrail fusing Mâcon a été mis à jour le 2026-07-09 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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