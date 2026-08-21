Atelier découverte d’une maquette des bâtiments rénovés de la microville 112, Église Sainte-Geneviève, Reims

Informations pratiques

Atelier découverte d’une maquette des bâtiments rénovés de la microville 112 Samedi 19 septembre, 14h00 Église Sainte-Geneviève Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Présentation d’une maquette des bâtiments rénovés de la microville 112 (ancienne base aérienne 112) et d’une fresque éco-renaissance par Christophe Bartholeyns, membre du 1er ECO2-CAMPUS du Nouveau Bauhaus Européen.

Église Sainte-Geneviève 10 rue Cazin 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est Située dans le quartier Porte de Paris-Courlancy, l’église Sainte-Geneviève est construite à la fin du XIXe siècle par Narcisse Brunette, architecte de la ville de Reims. De style romano-byzantin, l’église se caractérise par son escalier à double révolution et l’abondance de ses vitraux retraçant la vie de sainte Geneviève et de différents saints.

Présentation d’une maquette des bâtiments rénovés de la microville 112 (ancienne base aérienne 112) et d’une fresque éco-renaissance par Christophe Bartholeyns, membre du 1er ECO2-CAMPUS du Nouveau…

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