Atelier découverte « Lumière de spectacle », La Comédie de Reims, Reims

Informations pratiques

Atelier découverte « Lumière de spectacle » Samedi 19 septembre, 16h00, 18h00 La Comédie de Reims Marne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Découvrez les secrets de l’éclairage scénique lors d’un atelier au cœur du Centre dramatique national.

Démonstrations autour de la lumière de spectacle avec Mattia de Larminat, régisseur lumière à la Comédie.

La Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine, 51100 Reims, France Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est 0326484900 https://www.lacomediedereims.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0326484910 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lacomediedereims.fr »}] Jean Le Couteur a conçu un bâtiment généreux aux volumes imbriqués, résultant d’une articulation verticale et horizontale des différentes fonctions de l’édifice, et aboutissant à une combinaison d’espaces modulables et polyvalents tous visibles du foyer central. L’édifice a été pensé pour répondre aux missions des Maisons de la culture telles que les voulait André Malraux, lieu de diffusion et de création culturelle pluridisciplinaire, ouvert au plus grand nombre.

Découvrez les secrets de l’éclairage scénique lors d’un atelier au cœur du Centre dramatique national.

© Myr Muratet