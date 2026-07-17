Atelier découverte sensorielle Marianimaux – Locoal-Mendon
vendredi 17 juillet 2026 · Marianimaux - · Locoal-Mendon
Informations pratiques
Locoal-Mendon
Atelier découverte sensorielle
Marianimaux – 13 route d’erdeven Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-08-10 11:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-27
Atelier d’une heure pour les enfants à partir de 1 an.
Découverte des différents animaux (lapins, cochons d’inde, chien, poules, chèvres et poneys). Observation, moment de caresses, brossage, préparation des repas des animaux, apprentissage sur les animaux en fonction de l’âge des enfants.
Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .
Marianimaux – 13 route d’erdeven Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20
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English :
L’événement Atelier découverte sensorielle Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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