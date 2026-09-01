Atelier découverte Tataki-zomé à la ferme Route de Bugan Montcléra

Informations pratiques

Montcléra

Atelier découverte Tataki-zomé à la ferme

Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 14:30:00

fin : 2026-09-28 17:00:00

Date(s) :

2026-09-28

La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour un atelier de tatki-zomé pour adultes, au sein de la ferme

La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour un atelier de tatki-zomé pour adultes, au sein de la ferme. Il s'agit d'une technique japonaise ancestrale qui consiste à imprimer sur du tissu les formes et les pigments de fleurs et de feuilles fraîchement cueillies, simplement grâce au martelage.

Venez découvrir ce savoir-faire végétal où les plantes révèlent naturellement leurs empreintes et leurs couleurs cachées !

.

Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra 46250 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The farm Les Petits Amis d’Hippolyte invites you to a tatki-zom%E9 workshop for adults, held on the farm

L’événement Atelier découverte Tataki-zomé à la ferme Montcléra a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gourdon