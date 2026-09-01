Atelier découverte Tataki-zomé à la ferme Route de Bugan Montcléra
lundi 28 septembre 2026 · Route de Bugan · Montcléra
Informations pratiques
Montcléra
Atelier découverte Tataki-zomé à la ferme
Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 14:30:00
fin : 2026-09-28 17:00:00
Date(s) :
2026-09-28
La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour un atelier de tatki-zomé pour adultes, au sein de la ferme
La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour un atelier de tatki-zomé pour adultes, au sein de la ferme. Il s'agit d'une technique japonaise ancestrale qui consiste à imprimer sur du tissu les formes et les pigments de fleurs et de feuilles fraîchement cueillies, simplement grâce au martelage.
Venez découvrir ce savoir-faire végétal où les plantes révèlent naturellement leurs empreintes et leurs couleurs cachées !
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Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra 46250 Lot Occitanie
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English :
The farm Les Petits Amis d’Hippolyte invites you to a tatki-zom%E9 workshop for adults, held on the farm
L’événement Atelier découverte Tataki-zomé à la ferme Montcléra a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gourdon
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