Atelier d’écriture – adultes, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis
dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque municipale de Senlis · Senlis
Informations pratiques
Atelier d’écriture – adultes 20 septembre et 28 novembre Médiathèque municipale de Senlis Oise
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-11-28T14:30:00+01:00 – 2026-11-28T17:00:00+01:00
Pour expérimenter des pistes d’écriture, pour faciliter et enrichir l’acte d’écrire avec l’aide de Laurent Contamin, écrivain. Adultes
Médiathèque municipale de Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 32 04 04 https://mediatheque.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/mediathequeSenlis [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 04 03 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}]
Pour expérimenter des pistes d’écriture
Médiathèque de Senlis
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