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Atelier d’écriture – adultes, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis

dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque municipale de Senlis · Senlis

Atelier d’écriture – adultes, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Médiathèque municipale de Senlis
Adresse
Place Saint Pierre, 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise
Tarif
Gratuit sur inscription

Atelier d’écriture – adultes 20 septembre et 28 novembre Médiathèque municipale de Senlis Oise

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-11-28T14:30:00+01:00 – 2026-11-28T17:00:00+01:00

Pour expérimenter des pistes d’écriture, pour faciliter et enrichir l’acte d’écrire avec l’aide de Laurent Contamin, écrivain. Adultes

Médiathèque municipale de Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 32 04 04 https://mediatheque.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/mediathequeSenlis [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 04 03 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}]
Pour expérimenter des pistes d’écriture

Médiathèque de Senlis

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