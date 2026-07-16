Atelier d’écriture – adultes, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Atelier d’écriture – adultes 20 septembre et 28 novembre Médiathèque municipale de Senlis Oise

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-11-28T14:30:00+01:00 – 2026-11-28T17:00:00+01:00

Pour expérimenter des pistes d’écriture, pour faciliter et enrichir l’acte d’écrire avec l’aide de Laurent Contamin, écrivain. Adultes

Médiathèque municipale de Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 32 04 04 https://mediatheque.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/mediathequeSenlis [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 04 03 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}]

Pour expérimenter des pistes d’écriture

Médiathèque de Senlis