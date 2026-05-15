Atelier d’écriture avec Lucie Pierrat-Pajot Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris
Atelier d’écriture avec Lucie Pierrat-Pajot Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris samedi 30 mai 2026.
Atelier d’écriture où les adolescents de 12 à 16 ans pourront écrire une histoire située dans le futur, il sera suivi d’une séance de vente dédicace.
Venez créer un début d’histoire situé dans le futur avec l’autrice Lucie Pierrat-Pajot
Le samedi 30 mai 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Sur inscription obligatoire auprès des bibliothécaires.
Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T13:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T12:00:00+02:00
Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris
+33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr
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