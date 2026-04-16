Atelier d’écriture créative Médiathèque centre social Yves Coppens Signy-l’Abbaye
Atelier d’écriture créative Médiathèque centre social Yves Coppens Signy-l’Abbaye samedi 25 avril 2026.
Signy-l’Abbaye
Atelier d’écriture créative
Médiathèque centre social Yves Coppens 27 rue de Thin Signy-l’Abbaye Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-04-25 2026-06-06
Venez profiter d’un atelier d’écriture créative à la médiathèque de Signy l’Abbaye les samedis 25 avril et 6 juin. Rendez-vous à 10h. Découvrez le reste de la programmation des Pages de Saisons
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Médiathèque centre social Yves Coppens 27 rue de Thin Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 93 02 contact@mediathequesignylabbaye.fr
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English :
Come and enjoy a creative writing workshop at the Signy l’Abbaye media library on Saturdays April 25 and June 6. See you at 10 a.m. Discover the rest of the Pages de Saisons program
L’événement Atelier d’écriture créative Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-14 par Ardennes Tourisme
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