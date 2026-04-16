Atelier d’écriture créative Médiathèque centre social Yves Coppens Signy-l’Abbaye

Signy-l’Abbaye

Atelier d’écriture créative

Médiathèque centre social Yves Coppens 27 rue de Thin Signy-l’Abbaye Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-04-25 2026-06-06

Venez profiter d’un atelier d’écriture créative à la médiathèque de Signy l’Abbaye les samedis 25 avril et 6 juin. Rendez-vous à 10h. Découvrez le reste de la programmation des Pages de Saisons

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Médiathèque centre social Yves Coppens 27 rue de Thin Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 93 02 contact@mediathequesignylabbaye.fr

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English :

Come and enjoy a creative writing workshop at the Signy l’Abbaye media library on Saturdays April 25 and June 6. See you at 10 a.m. Discover the rest of the Pages de Saisons program

L’événement Atelier d’écriture créative Signy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-14 par Ardennes Tourisme