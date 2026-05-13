Atelier d’écriture de chansons EHPAD de Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault

Saint-Julien-du-Sault

Atelier d’écriture de chansons

EHPAD de Saint-Julien-du-Sault 2 avenue Wilson Saint-Julien-du-Sault Yonne

Tarif : 100 – 100 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Atelier d’écriture de chansons avec Stéphanie Acquette, autrice-compositrice

organisé par le Bois Frileux .

EHPAD de Saint-Julien-du-Sault 2 avenue Wilson Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 09 32 10 leboisfrileux@gmail.com

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English : Atelier d’écriture de chansons

L’événement Atelier d’écriture de chansons Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de Joigny et du Jovinien