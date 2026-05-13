Atelier d’écriture de chansons EHPAD de Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault
Atelier d’écriture de chansons EHPAD de Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault lundi 20 juillet 2026.
Saint-Julien-du-Sault
Atelier d’écriture de chansons
EHPAD de Saint-Julien-du-Sault 2 avenue Wilson Saint-Julien-du-Sault Yonne
Tarif : 100 – 100 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-24 16:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Atelier d’écriture de chansons avec Stéphanie Acquette, autrice-compositrice
organisé par le Bois Frileux .
EHPAD de Saint-Julien-du-Sault 2 avenue Wilson Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 09 32 10 leboisfrileux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’écriture de chansons
L’événement Atelier d’écriture de chansons Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de Joigny et du Jovinien
À voir aussi à Saint-Julien-du-Sault (Yonne)
- Visite guidée à St-Julien-du-Sault Les métiers et les lieux Saint-Julien-du-Sault 5 juin 2026
- L’orgue fait son marché. Récitals des élèves des consdervatoires de Sens et Joigny Saint-Julien-du-Sault 7 juin 2026
- AdelOR Récital solo 13 juin 2026 St-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 13 juin 2026
- AdelOR Récital solo 13 juil 2026 St-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 14 juin 2026
- Stage Chants sur les Gens de St-Ju Parking du Bois Friileux Saint-Julien-du-Sault 10 juillet 2026