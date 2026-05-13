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Atelier d’écriture de chansons EHPAD de Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault

Atelier d’écriture de chansons EHPAD de Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault

Atelier d’écriture de chansons EHPAD de Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault lundi 20 juillet 2026.

Lieu : EHPAD de Saint-Julien-du-Sault

Adresse : 2 avenue Wilson

Ville : 89330 Saint-Julien-du-Sault

Département : Yonne

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 100 100 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Julien-du-Sault

Atelier d’écriture de chansons

EHPAD de Saint-Julien-du-Sault 2 avenue Wilson Saint-Julien-du-Sault Yonne

Tarif : 100 – 100 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Atelier d’écriture de chansons avec Stéphanie Acquette, autrice-compositrice
organisé par le Bois Frileux   .

EHPAD de Saint-Julien-du-Sault 2 avenue Wilson Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 09 32 10  leboisfrileux@gmail.com

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English : Atelier d’écriture de chansons

L’événement Atelier d’écriture de chansons Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de Joigny et du Jovinien

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