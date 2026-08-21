Atelier d’écriture : écrire une nouvelle, Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, Bussy-Saint-Martin
samedi 3 octobre 2026 · Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier · Bussy-Saint-Martin
Informations pratiques
Atelier d’écriture : écrire une nouvelle Samedi 3 octobre, 10h30 Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier Seine-et-Marne
Salle des Trophées ; à partir de 16 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Cet automne, le réseau de lecture publique de Marne et Gondoire propose, autour du concours de nouvelles « Première(s) fois, dernière(s) fois », un cycle de quatre ateliers d’écriture animés par Karine Reysset. Pensés comme un parcours progressif, ces ateliers permettront aux participants d’explorer différentes formes littéraires à travers des jeux d’écriture, avant d’être accompagnés pas à pas dans l’élaboration et l’écriture de leur propre nouvelle. Chaque séance alternera plages d’écriture et temps de partage autour des textes en cours, dans un esprit d’échange et d’expérimentation.
À noter : même si ces ateliers s’inscrivent dans le cadre du concours de nouvelles, les écrivains en herbe ne sont pas tenus de participer au concours s’ils ne le souhaitent pas. Néanmoins, les participants s’engagent à suivre au moins deux ateliers. Prochains ateliers les 10 octobre, 14 novembre et 5 décembre.
Par Karine Reysset, autrice
Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier 1 rue de l’Etang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 0160354672 [{« type »: « phone », « value »: « 0160354672 »}]
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©ministère de la Culture
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