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Atelier d’écriture « Gilgamesh », Médiathèque Les Carmes, Pertuis

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Les Carmes · Pertuis

Atelier d’écriture « Gilgamesh », Médiathèque Les Carmes, Pertuis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Les Carmes
Adresse
35 Avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis
Ville
84120 Pertuis
Département
Vaucluse

Atelier d’écriture « Gilgamesh » Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque Les Carmes Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Rejoignez un atelier d’écriture unique avec Stéfanie James ! Découvrez la rythmique fascinante du récit sumérien à travers des extraits choisis de L’épopée de Gilgamesh, et composez votre propre kasàlà – des poèmes lyriques inspirés d’une tradition d’Afrique sub-saharienne. Une invitation à faire résonner votre écriture avec le plus ancien des récits épiques.

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Rejoignez un atelier d’écriture unique avec Stéfanie James ! Découvrez la rythmique fascinante du récit sumérien à travers des extraits choisis de L’épopée de Gilgamesh, et composez votre propre – à…

©Les Racines du vent

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