Atelier d’écriture « Gilgamesh », Médiathèque Les Carmes, Pertuis

Informations pratiques

Atelier d’écriture « Gilgamesh » Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque Les Carmes Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Rejoignez un atelier d’écriture unique avec Stéfanie James ! Découvrez la rythmique fascinante du récit sumérien à travers des extraits choisis de L’épopée de Gilgamesh, et composez votre propre kasàlà – des poèmes lyriques inspirés d’une tradition d’Afrique sub-saharienne. Une invitation à faire résonner votre écriture avec le plus ancien des récits épiques.

Médiathèque Les Carmes 35 Avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04-90-07-24-80 »}, {« type »: « email », « value »: « lescarmes@ampmetropole.fr »}]

Rejoignez un atelier d’écriture unique avec Stéfanie James ! Découvrez la rythmique fascinante du récit sumérien à travers des extraits choisis de L’épopée de Gilgamesh, et composez votre propre – à…

©Les Racines du vent