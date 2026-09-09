Atelier d’écriture « Gilgamesh », Médiathèque Les Carmes, Pertuis
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Les Carmes · Pertuis
Informations pratiques
Atelier d’écriture « Gilgamesh » Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque Les Carmes Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Rejoignez un atelier d’écriture unique avec Stéfanie James ! Découvrez la rythmique fascinante du récit sumérien à travers des extraits choisis de L’épopée de Gilgamesh, et composez votre propre kasàlà – des poèmes lyriques inspirés d’une tradition d’Afrique sub-saharienne. Une invitation à faire résonner votre écriture avec le plus ancien des récits épiques.
Médiathèque Les Carmes 35 Avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04-90-07-24-80 »}, {« type »: « email », « value »: « lescarmes@ampmetropole.fr »}]
Rejoignez un atelier d’écriture unique avec Stéfanie James ! Découvrez la rythmique fascinante du récit sumérien à travers des extraits choisis de L’épopée de Gilgamesh, et composez votre propre – à…
©Les Racines du vent
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