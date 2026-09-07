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Bornes interactives, Médiathèque Les Carmes, Pertuis

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Les Carmes · Pertuis

Bornes interactives, Médiathèque Les Carmes, Pertuis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Les Carmes
Adresse
35 Avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis
Ville
84120 Pertuis
Département
Vaucluse

Bornes interactives Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Les Carmes Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Visite commentée : Plongez dans l’histoire des Carmes à travers une expérience interactive en 3 bornes tactiles. Laissez-vous guider lors d’un parcours de découverte qui vous transporte à travers les grandes périodes marquantes de l’évolution de ce bâtiment emblématique de la ville de Pertuis

Médiathèque Les Carmes 35 Avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Plongez dans l’histoire des Carmes à travers une expérience interactive en 3 bornes tactiles. Laissez-vous guider lors d’un parcours de découverte qui vous transporte à travers les grandes périodes…

©mediathèque les carmes

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