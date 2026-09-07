Bornes interactives, Médiathèque Les Carmes, Pertuis
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Les Carmes · Pertuis
Informations pratiques
Bornes interactives Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Les Carmes Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Visite commentée : Plongez dans l’histoire des Carmes à travers une expérience interactive en 3 bornes tactiles. Laissez-vous guider lors d’un parcours de découverte qui vous transporte à travers les grandes périodes marquantes de l’évolution de ce bâtiment emblématique de la ville de Pertuis
Médiathèque Les Carmes 35 Avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Plongez dans l’histoire des Carmes à travers une expérience interactive en 3 bornes tactiles. Laissez-vous guider lors d’un parcours de découverte qui vous transporte à travers les grandes périodes…
©mediathèque les carmes
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