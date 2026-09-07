Bornes interactives, Médiathèque Les Carmes, Pertuis

Informations pratiques

Bornes interactives Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Les Carmes Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Visite commentée : Plongez dans l’histoire des Carmes à travers une expérience interactive en 3 bornes tactiles. Laissez-vous guider lors d’un parcours de découverte qui vous transporte à travers les grandes périodes marquantes de l’évolution de ce bâtiment emblématique de la ville de Pertuis

Médiathèque Les Carmes 35 Avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Plongez dans l’histoire des Carmes à travers une expérience interactive en 3 bornes tactiles. Laissez-vous guider lors d’un parcours de découverte qui vous transporte à travers les grandes périodes…

©mediathèque les carmes