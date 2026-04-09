Atelier d’écriture – jeux de rôle Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Cet atelier se présentera sous la forme de deux séances d’écriture et une séance de restitution. La présence lors de ces trois sessions est demandée puisqu’il s’agira de :

créer ensemble un univers de jeu, nourri de contraintes définies collectivement lors de la première séance ;

créer un scénario par petits groupes ou individuellement lors de la 2ème séance ;

faire jouer leur scénario aux participants de l’atelier ou, pour celleux qui le souhaitent, à des participant·es à nos évènements lors de la soirée de restitution.

Les deux premiers ateliers seront animés par des auteurices de jeux de rôle indépendants publiés, ou en cours de publication. Lors du dernier, vous pourrez vous appuyer sur l’équipe de meneur·euses bénévoles d’Opale Rôliste.

Les trois événements auront lieu à la Médiathèque Jacqueline de Romilly.

Marjolaine Taclet est l’une des auteurs d’Aquamuros : un jeu de rôle narratif qui propose de jouer des Apaches dans un Paname emmuré où l’eau est la clé du pouvoir. Sur ce jeu Marjolaine a travaillé principalement sur l’univers pour le rendre le plus cohérent possible. Esteban un des auteurs du jeu uchronique Napoléonpunk Empire, il aussi auteur de BD édité chez Glénât, les humanoïdes associés ou encore Emmanuel Proust.

Logo Opale Rôliste ; Crédits : Opale Rôliste

Aquamuros ; Crédits : Aquamuros

Empire ; Crédits : Empire

Opale Rôliste vous propose un atelier d’écriture, en partenariat avec les jeux Aquamuros et Empire, la mairie du 18ème arrondissement et les médiathèques Jacqueline de Romilly, Vaclav Havel et Robert Sabatier.

Le samedi 20 juin 2026

de 18h00 à 22h00

Le samedi 16 mai 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 25 avril 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

ATTENTION : la présence aux trois séances de l’atelier est requise

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T15:00:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00;2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T17:00:00+02:00;2026-06-20T18:00:00+02:00_2026-06-20T22:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr



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