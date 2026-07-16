Atelier d’écriture: les vies derrière l’image, La Chartreuse, Villeneuve-lès-Avignon
mercredi 30 juin 2027 · La Chartreuse · Villeneuve-lès-Avignon
Informations pratiques
Atelier d’écriture: les vies derrière l’image 30 juin – 15 septembre 2027, certains mercredis La Chartreuse Gard
à partir de 8 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-30T15:00:00+02:00 – 2027-06-30T17:00:00+02:00
Fin : 2027-09-15T15:00:00+02:00 – 2027-09-15T17:30:00+02:00
Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.
Atelier d’écriture – Les vies derrière l’image
À partir des photographies réalisées en 1953 par Alain Cavalier à la Chartreuse, cet atelier propose de franchir le seuil de l’image pour en inventer les vies invisibles.
Guidés par un auteur dramatique en résidence, les participants sont invités à observer ces scènes du quotidien, ces gestes saisis sur le vif, ces présences silencieuses, puis à imaginer ce qui ne se voit pas : les pensées, les élans, les tensions, les joies minuscules ou les tourments secrets de celles et ceux qui habitent ces photographies.
À partir d’un visage, d’une posture, d’un groupe ou d’un fragment de décor, chacun pourra esquisser une histoire courte, une scène, un monologue intérieur ou un dialogue. L’enjeu n’est pas de raconter “la vérité” de l’image, mais d’ouvrir un espace de fiction, de faire surgir des vies possibles à partir d’un instant suspendu.
Un atelier sensible et accessible à tous, où la photographie devient point de départ pour écrire ce que l’œil ne montre pas : l’épaisseur intime des existences.
La Chartreuse 58 rue de la république, 30400 Villeneuve-lès-Avignon 30404 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0490152424 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chartreuse.org »}]
Atelier d’écriture – Les vies derrière l’image
©Alex Nollet – la Chartreuse
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