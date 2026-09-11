Atelier d’écriture, Médiathèque Albert Camus, Marmande

Informations pratiques

Atelier d’écriture Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Albert Camus Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Atelier d’écriture

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Atelier d’écriture

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