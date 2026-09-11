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Atelier d’écriture, Médiathèque Albert Camus, Marmande

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Albert Camus · Marmande

Atelier d’écriture, Médiathèque Albert Camus, Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Albert Camus
Adresse
23 Rue de la République, 47200 Marmande
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit.

Atelier d’écriture Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Albert Camus Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Atelier d’écriture

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Atelier d’écriture

© DR

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