Atelier d’écriture, Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Gard
Atelier d’écriture, Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Gard jeudi 7 mai 2026.
Atelier d’écriture 7 mai – 18 juin, certains jeudis Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T15:30:00+02:00
Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard Rue Olivier de Serres, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie 04 66 85 19 09 https://www.saintjeandugard.fr/culture-loisirs/culture/mediatheque/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 19 09 »}]
Proposé par la médiathèque de Saint-Jean-du-Gard 7132532
À voir aussi à Saint-Jean-du-Gard (Gard)
- La Petite Pharmacopée familiale, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard 10 mai 2026
- Fil Rouge, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard 22 mai 2026
- Sur les Chemins, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard 23 mai 2026
- Nuit européenne des musées, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard 23 mai 2026
- la nuit des pichounets, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard 23 mai 2026