Atelier d’écriture, Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Gard

Atelier d’écriture 7 mai – 18 juin, certains jeudis Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T15:30:00+02:00

Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard Rue Olivier de Serres, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie 04 66 85 19 09 https://www.saintjeandugard.fr/culture-loisirs/culture/mediatheque/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 19 09 »}]

Proposé par la médiathèque de Saint-Jean-du-Gard 7132532